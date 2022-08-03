الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أهم 10 .. موجز أخبار اليوم الأربعاء
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أهم 10 .. موجز أخبار اليوم الأربعاء

أهم 10 .. موجز أخبار اليوم الأربعاء
١٠:١٢:٠٩ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

بدءًا من الغد.. ارتفاع في درجات الحرارة بعدة مناطق لـ 50 مئوية

 

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة بدءا من يوم غد الخميس، تصل لـ 50 مئوية على.. لمتابعة قراءة التفاصيل اضغط هنا:

بدءًا من الغد.. ارتفاع في درجات الحرارة بعدة مناطق لـ 50 مئوية

بيان من نانسي بيلوسي بعد انتهاء زيارتها لتايوان موجهة رسالة حازمة للصين

 

أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، بيانًا بعد انتهاء زيارتها إلى تايوان، وجّهت فيه رسالة حازمة إلى الصين بشأن التهديدات التي أطلقتها ردًا على الزيارة.. التفاصيل هنا :

بيان من نانسي بيلوسي بعد انتهاء زيارتها لتايوان موجهة رسالة حازمة للصين

 

تسريب مواصفات نسخة هواتف آيفون 14 برو الجديدة

 

نشر الخبير والمتخصص في الشأن التقني فيصل السيف، تسريبات عن مواصفات هواتف آيفون برو الجديدة.. اضغط هنا :

تسريب مواصفات نسخة هواتف آيفون 14 برو الجديدة

تجدد الحرب بين أذربيجان وأرمينيا وسقوط قتلى.. ماذا حدث؟

 

يبدو أن فتيل الحرب اشتعل مرة أخرى بين أذربيجان وأرمينيا بعد مرور عامين على توقفها بوساطة روسية.

 

وأعلنت أذربيجان اليوم الأربعاء أنها سيطرت على.. لمزيد من التفاصيل هنا :

تجدد الحرب بين أذربيجان وأرمينيا وسقوط قتلى.. ماذا حدث؟

«الجوازات» تقصر تصريح السفر لهذه الدولة على «الذكور» فقط

 

كشفت المديرية العامة للجوازات، العمر المحدد لتقدم المواطنين بطلب تصريح للسفر إلى العراق، وعدد الأشخاص المسموح لهم بمرافقة صاحب الطلب.

وأعلنت الجوازات أن طالب التصريح يجب أن يكون.. أكمل القراءة هنا :

«الجوازات» تقصر تصريح السفر لهذه الدولة على «الذكور» فقط

سطو مسلح من 4 لصوص على متجر يمتلكه عجوز لكنه فاجأهم بهذا الأمر(فيديو)

 

أقدم 4 لصوص في أمريكا على القيام بعملية سطو مسلح على متجر في كاليفورنيا، يمتلكه رجل عجوز، لكنهم لم يكونوا مستعدين لما سيحدث لهم من رد فعل الرجل الذي يبلغ من العمر 80 عامًا.. شاهد هنا :

سطو مسلح من 4 لصوص على متجر يمتلكه عجوز لكنه فاجأهم بهذا الأمر(فيديو)

4 قرارات مهمة في اجتماع “أوبك”.. تعرف عليها

 

عُقد اليوم، الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، عبر الاتصال المرئي.

 

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على بيانات سوق البترول، التي اتسمت بالتغيُّر والتطوّر المستمرين، الأمر الذي.. التفاصيل هنا :

4 قرارات مهمة في اجتماع “أوبك”.. تعرف عليها

شاهد.. ماذا فعلت السيول والأمطار بطريق الرميدة شرق الطائف؟

 

قطعت السيول الجارية والتي تدفقت نتيجة الأمطار الغزيرة، الطرق الرئيسية بالرميدة شرف محافظة الطائف.

واصطفت أعداد كبيرة من المركبات، منتظرة مرور السيول القوية التي قطعت الطريق وجرفت.. المزيد هنا :

شاهد.. ماذا فعلت السيول والأمطار بطريق الرميدة شرق الطائف؟

7 نصائح هامة قبل شراء الطيور والدواجن للتأكد من خلوها من الأمراض

 

كشف الطبيب البيطري جهاد الخراز، عن نصائح هامة من أجل شراء الطيور والدواجن الخالية من الأمراض.

 

وقال “الخراز” في فيديو,, شاهده هنا :

7 نصائح هامة قبل شراء الطيور والدواجن للتأكد من خلوها من الأمراض

غدًا.. إعلان نتائج القبول بالجامعات والكليات التقنية في الرياض

 

أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض أن بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات ستعلن يوم.. التفاصيل من هنا :

غدًا.. إعلان نتائج القبول بالجامعات والكليات التقنية في الرياض

بعد صدور نتائج الأهلية.. 4 خطوات يستعلم بها الشخص عن استحقاقه لبرنامج حساب المواطن

 

حساب المواطن أعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 57 (شهر أغسطس 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.. اعرف المزيد هنا :

بعد صدور نتائج الأهلية.. 4 خطوات يستعلم بها الشخص عن استحقاقه لبرنامج حساب المواطن

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