تايلاند تطارد جدري القرود عبر الصرف الصحي (تفاصيل)

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قررت السلطات في تايلاند التحرك لاستيراد لقاح جدري القرود، بعد تسجيل ثالث إصابة به، من أجل حماية الفرق الطبية والعاملين في المجال الصحي في المقام الأول.

استيراد لقاح جدري القرود في تايلاند

قالت الحكومة في تايلاند إنها تعتزم استيراد لقاح للمرض الشهر الجاري.

ونقلت وكالة “بلومبرج”، اليوم الأربعاء، عن أوباس كارنكاوينبونج، مدير عام إدارة السيطرة على الأمراض، إن شابا ألمانيا، 25 عاما، يعالج من الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية وطفح جلدى فى أحد مستشفيات إقليم فوكيت، مشيرأ إلى أنه دخل تايلاند في 18 يوليو.

اللقاح للأكثر عرضة للإصابة

وقالت هيئة الأدوية الحكومية، إنها سوف تستورد اللقاح من أجل الفئات المعرضة لخطر الإصابة مثل الأطباء والأطقم الطبية.

وأشارت إلى أن العاملين في المجال الصحي عموما سيكون لهم الأولوية المطلقة في الحصول على اللقاح، بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

البحث عن الفيروس في الصرف الصحي

يقوم الباحثون في تايلاند بفحص مياه الصرف الصحي بحثًا عن علامات الإصابة بجدري القرود، كجزء من جهود المراقبة للكشف عن انتشار الفيروس.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، بدأ أكاديميون من جامعة ناريسوان، في مقاطعة فيتسانولوك 1، شمال تايلاند، اختبار مياه الصرف الصحي في مطار سوفارنابومي في بانكوك في مايو، باعتماد تقنية تم استخدامها أيضًا لتتبع انتشار فيروس كورونا.

وتابعت أنه يُعتقد أن مراقبة مياه الصرف الصحي طريقة أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة لفهم انتشار جدري القرود، مقارنةً بالاختبار للأفراد.

وأوضحت أنه يمكن الكشف عن جدري القرود في براز شخص مصاب، حتى خلال المراحل الكامنة عندما لا تظهر عليهم الأعراض، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام التايلاندية.

جدري القرودلا ينتقل عبر الصرف الصحي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ثانافون بنرات، من وزارة التعليم العالي والعلوم والبحوث والابتكار في تايلاند، إنه لا يوجد خطر من انتشار مياه الصرف الصحي للمرض.

وقال :” يعتبر اكتشاف آثار جدري القرود في مياه الصرف الصحي آمنًا، ولا يوجد دليل على احتمالية انتقاله عبر مياه الصرف الصحي مثلما كان يحدث مع فيروس كورونا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن البحث، الذي يموله صندوق البحث العلمي والابتكار من خلال مجلس البحوث الوطني في تايلاند، لم يجد أي آثار للفيروس عندما تم تجريب المشروع في مطار سوفارنابومي.

لقاح جدري القرود

وذكرت هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه يمكن استخدام لقاح الجدري المائى ومضادات الفيروسات والجلوبيولين المناعي لعلاج جدري القرود وكذلك السيطرة عليه.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الجمعية الطبية الأوروبية أقرت استخدام عقار تيكوفيريمات، المعروف باسم تبوكس، لجدري القرود في 2022، ولكنه ليس متاحا على نطاق واسع حتى الآن.