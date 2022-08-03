«التدريب على رأس العمل».. فتح باب التقديم بشركة الخطوط الحديدية (سار)
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أعلنت شركة الخطوط الحديدية (سار) عن فتح باب التقديم على برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل) بالتخصصات الإدارية والهندسية، لحملة الدبلوم فما فوق في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
الفئات المستهدفة:
– خريجي وخريجات الدبلوم.
– خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.
التخصصات الهندسية:
– (هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة صناعية، هندسة مدنية، هندسة معمارية، هندسة حاسب آلي).
التخصصات الإدارية:
– (نظم معلومات إدارية، تمويل، ادارة مخاطر، التأمين، إدارة اعمال، تسويق، لغة انجليزية، موارد بشرية، سلسلة الامدادات، علوم بيئية).
الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير) :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على مؤهل (الدبلوم أو البكالوريوس).
– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
– لا يشترط الخبرة.
مزايا برنامج (تمهير):
– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل.
– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
– يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
– يمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالويوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.
– يرجى التسجيل في موقع طاقات (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.
موعد التقديم:
– متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/01/05هـ الموافق بالميلادي 2022/08/03م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
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