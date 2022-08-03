بعد إعلان نتائج الترشيح المبدئي.. رسالة مهمة من جامعة أم القرى لجميع الطلاب المقبولين

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طالبت جامعة أم القرى الطلبة المقبولين مبدئياً، بأهمية تأكيد ترشيح القبول خلال الفترة المحددة من 5 إلى 7 محرم 1444هـ.

وأضافت جامعة أم القرى أنه يجب اختيار الترقية في حال رغبة الطالب للدخول في الفرز الثاني بعد انتهاء مدة ترشيح الفرز الأول.

رسالة مهمة من جامعة أم القرى للطلاب

– يجب تأكيد القبول على الرغبة الحالية ليشملك الفرز القادم والترقية حال توفر مقاعد شاغرة.

– الدخول في الفرز القادم حال توفر مقاعد شاغرة يكون تلقائيا لغير المرشح ولا يستوجب عمل أي إجراء سوى متابعة الحساب على بوابة القبول الموحد.

– يعتبر عدم تأكيد الترشيح الحالي أو إلغاء القبول تنازل عن المقعد وخروج من مفاضلة الفرز الثاني.

جامعة أم القرى تعلن نتائج القبول

وكانت جامعة أم القرى قد أعلنت، اليوم الأربعاء 5 /1/ 1444هـ نتائج التَّرشيح على برامج البكالوريوس والدّبلوم (انتظام) للعام الجامعي 1444هـ، والانتهاء من المفاضلة الإلكترونيَّة بين الطَّلبة المُتقدِّمين لتأكيد ترشيح المقبولين منهم.

وقالت الجامعة “بلغ مجموع الأعداد المعتمدة للقبول لعام 1444هـ 20.000 طالب وطالبة، ونظرًا للإقبال الكبير من المُتقدِّمين على تخصُّصات جامعة أمِّ القرى النَّوعية الجديدة بلغ متوسط النِّسبة الموزونة للمتقدِّمين 85%، وبلغت نسبة المُتقدِّمين الحاصلين على نسبة موزونة 90% فما فوق 20% من إجمالي المُتقدِّمين”.

ارتفاع أعداد المتقدمين

وأوضح وكيل الجامعة للشُّؤون التَّعليميَّة بـ جامعة أم القرى د. عامر بن عوض الزائدي أنَّ الجامعة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المُتقدِّمين على برامج البكالوريوس مقارنة بالعام الماضي 1443هـ إلى ما نسبته 102%؛ وذلك نظير زيادة إقبال المُتقدِّمين من النِّسب العلميَّة المرتفعة على التَّخصُّصات النَّوعية الجديدة التي استحدثتها الجامعة مؤخَّرًا،إضافة إلى الإقبال على الكُليَّة التَّطبيقيَّة كرغبة أولى للالتحاق بالجامعة.

نتائج الفرز الأول

وأضاف عميد القبول والتسجيل د. خالد الثقفي بأن النتائج المعلنة تعد الفرز الأول لقبول هذا العام، علماً بأن مرحلة التأكيد لترشيح القبول متاحة حتى تأريخ ٧ محرم 1444هـ، مع ملاحظة أن عدم تأكيد القبول يتيح لغير المرشحين الدخول للفرز الثاني تلقائياً وفقاً للمقاعد الشاغرة في التخصصات المعلنة.

يُذكر أنَّ جامعة أم القرى أعلنت عن فتح بوابة القبول واختيار التَّخصُّصات يوم الثُّلاثاء 20 /12/ 1443هـ؛ للتَّقديم على برامج البكالوريوس والدُّبلومات (انتظام)، واستمر حتى الأربعاء الماضي 28 /12/ 1443هـ، كما ستتيح طلبات التَّقديم على برامج السَّنة التَّأهيليَّة المسائيَّة والدُّبلومات المدفوعة الأربعاء المقبل 12 /1/ 1444هـ.

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