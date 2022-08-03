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قائد مركبة متهور يتجاوز الإشارة الحمراء وكاد يصطدم بمواطنة (فيديو)
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محليات

قائد مركبة متهور يتجاوز الإشارة الحمراء وكاد يصطدم بمواطنة (فيديو)

قائد مركبة متهور يتجاوز الإشارة الحمراء وكاد يصطدم بمواطنة (فيديو)
٠٩:١٩:٥٣ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تهور قائد مركبة وتجاوزه للإشارة الحمراء، وكاد أن يتسبب في كارثة.

ووثقت مواطنة، لحظة تجاوز قائد مركبة للإشارة الحمراء، وكاد أن يصطدم بها، إلا أنه تمكنت من تفاديه في اللحظة الأخيرة.

وندد متداولو المقطع، بمثل هذه الممارسات، التي تعرض حياة قائدي المركبات وسالكي الطرق للخطر، مطالبين من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

الكلمات الدلالية:
الإشارة الحمراء قائد مركبة قائد مركبة متهور

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