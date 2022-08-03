أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت ( شركة أرامكو روان للحفر ) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل في (الخبر)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسمى الوظيفي:-

أخصائي لوجستي

المسؤوليات (تشمل على سبيل المثال لا الحصر):

تلبية احتياجات الحفارة من حيث الخدمات اللوجستية (استيراد / تصدير ، شحنات ، نقل المواد من وإلى جميع المحاور إلى المستودع).

تعزيز والحفاظ على علاقة عمل تتسم بالكفاءة والفعالية والتواصل مع الإدارات الأخرى وإدارة المواد على الشاطئ وموظفي الجهات الخارجية وممثلي العمليات لضمان رضا الخدمة.

التعجيل والمتابعة مع مقدم (مزودي) الخدمات اللوجستية لجميع المواد الموجودة في متناول اليد.

أداء التنسيق اللوجستي اليومي والأنشطة التشغيلية ذات الصلة.

الامتثال لإجراءات التشغيل القياسية (SOP) وملفات تعريف الشحن الخاصة بمناولة المواد من منصات الحفر وإليها وفقًا لسياسات الشركة وإجراءاتها.

الاتصال بأجهزة الحفر لتوفير الدعم التشغيلي فيما يتعلق بالشحنات المتوقعة ومواعيد الوصول وأي احتياجات لوجستية أخرى.

التعامل مع عملية الإصلاح والإرجاع من حيث الخدمات اللوجستية ، بما في ذلك إعداد الوثائق والاتصال بالموردين.

رستابوت (الدمام – الخبر)

المؤهلات والخبرة

شهادة الثانوية العامة

سنوات من الخبرة (0 – 4 سنوات)

مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين ومهارات عمل جماعي ومهارات تنظيمية ممتازة.

القدرة على التواصل بشكل فعال. يجب أن يكون قادرًا على التحدث وفهم اللغة الإنجليزية المنطوقة. ثنائي اللغة مع القدرة الإضافية على التواصل باللغة العربية المفضل.

قادرة ماديًا على النقل إلى منصة بحرية بالقارب أو الهليكوبتر.

يجب أن يكون قادرًا على العمل في بيئة بحرية محصورة.

يجب أن يكون قادرًا على العمل في بيئة بحرية محصورة.

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التشغيل أو الخدمات اللوجستية أو إدارة سلسلة التوريد ، مع خبرة عملية سابقة في مجال الخدمات اللوجستية و / أو الشحن و / أو الشحن.

نبذة عن الشركة:-

أرامكو روان للحفر البحري هو مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية ، أكبر شركة في العالم في مجال النفط والغاز ، وشركة فالاريس ، شركة رائدة في مجال المقاولات العالمية في مجال الحفر. يمثل هذا المشروع المشترك علامة بارزة نحو تطوير قطاع طاقة سعودي تنافسي ، كما هو موضح في برنامج أرامكو السعودية لقيمة القيمة المضافة (اكتفاء) ورؤية السعودية 2030.

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