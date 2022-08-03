بالتفاصيل.. نتائج قبول جامعة طيبة 1444 هـ للدبلوم والبكالوريوس

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قامت عمادة القبول والتسجيل في جامعة طيبة في المملكة بالإعلان عن نتائج الترشيح المبدئي للطلاب والطالبات المتقدمين بطلب الالتحاق في جامعة طيبة.

وكان الدكتور عبد العزيز السراني، رئيس جامعة طيبة، كشف أن الجامعة تستقبل سنويًا ما بين 12 إلى 13 ألف طالب وطالبة، في 52 تخصصًا أكاديميًا بشكل إلكتروني.

وأتاحت عمادة الجامعة إمكانية التسجيل وفق عدد من المعايير والشروط، أهمها توافق رغبات الطلاب بالتخصصات الشاغرة في الكلية، إضافة إلى اختبارات المفاضلة بين الطلاب.

أسماء المقبولين في جامعة طيبة 1444

يمكن التعرف على النتائج من خلال الحساب الشخصي للطلاب عبر الدخول إلى البوابة الموحدة للطالب والتحقق من القبول أو الرفض، نشير أن الجامعة أكدت على ضرورة تحديث معلومات الطلاب والتأكيد على التسجيل لإكمال التسجيل وإجراء المقابلات الشخصية.

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طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في جامعة طيبة 1444

يستطيع الطلاب التعرف على أسماء المقبولين في جامعة طيبة من خلال التوجه إلى الصفحة الرسمية للجامعة والتعرف على نتيجة القبول وذلك عبر الخطوات التالية:

ـ الدخول لبوابة القبول الإلكترونية لجامعة طيبة.

ـ النقر على خيار أسماء الطلاب المقبولين في برنامج وكليات الجامعة وفروعها.

ـ اختيار أسماء الطلاب والطالبات والتعرف على الأسماء المقبولة في الجامعة.

كيفية تأكيد قبول الطلاب المقبولين في جامعة طيبة 1444:

على الطلاب المقبولة أسماؤهم التوجه إلى الموقع الإلكتروني لجامعة طيبة والتأكيد على التسجيل في التخصص المراد الالتحاق به، ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية:

ـ التوجه مباشرة لموقع جامعة طيبة.

ـ التوجه إلى خيار تأكيد القبول المبدئي عبر كتابة خدمة تأكيد القبول الأولي في الجامعة.

ـ كتابة رقم النموذج في الحقل المخصص له.

ـ كتابة كلمة السر بالمساحة المخصصة لها.

ـ النقر على خيار إدخال.

ـ اتباع الإجراءات المطلوبة لتثبيت القبول.

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يذكر أن جامعة طيبة هي جامعة حكومية، تقع في المدينة المنورة، تأسست في 2003 م، بعد دمج فرعي جامعتي الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك عبد العزيز.

وتم تسمية الجامعة بهذا الاسم تيمنًا بأحد الأسماء التي تطلق على المدينة المنورة، وحصلت الجامعة على المركز الثالث على مستوى الجامعات بالمملكة بحسب التصنيف الأخير لوزارة التعليم في فبراير 2019، كما شاركت الجامعة ضمن لجنة التحكيم في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.