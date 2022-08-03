تجدد الحرب بين أذربيجان وأرمينيا وسقوط قتلى.. ماذا حدث؟

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يبدو أن فتيل الحرب اشتعل مرة أخرى بين أذربيجان وأرمينيا بعد مرور عامين على توقفها بوساطة روسية.

وأعلنت أذربيجان اليوم الأربعاء أنها سيطرت على مرتفعات استراتيجية عدة في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

وقال الجيش الأذربيجاني إنه شن عملية اطلق عليها اسم “انتقام” ردا على “التحركات الإرهابية غير المشروعة للمجموعات الأرمنية المسلحة في أراضي أذربيجان”.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان لها، إن “نيرانا كثيفة استهدفت صباح الأربعاء مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقة لاتشين، وهي منطقة عازلة بين الحدود الأرمنية وناغورني قره باغ”.

وأضاف البيان أن مجندا أذربيجانيا قتل بنيران أطلقتها “تشكيلات عسكرية أرمنية غير شرعية”، بحسب تعبيره.

فيما أعلن الجانب الأرميني عن مقتل أحد جنوده، وإصابة ثمانية آخرين، في هجوم نفذته طائرة مسيرة أذربيجانية بعد ظهر اليوم.

وكانت الحرب التي اندلعت بين الدولتين في 2020، أوقعت أكثر من 6500 قتيل، وانتهت بهزيمة قاسية تكبدتها أرمينيا التي أجبرت على التنازل لأذربيجان عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ تسعينيات القرن الماضي.