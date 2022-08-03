الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
القضاء الكويتي يقضي بحبس مواطن عقّ والده: «جريمة لا تُغتفر»
الباحة هذا المساء ضباب وزخات من المطر وسط أجواء باردة (فيديو)
تجدد الحرب بين أذربيجان وأرمينيا وسقوط قتلى.. ماذا حدث؟
سطو مسلح من 4 لصوص على متجر يمتلكه عجوز لكنه فاجأهم بهذا الأمر(فيديو)
تسريب مواصفات نسخة هواتف آيفون 14 برو الجديدة
بيان من نانسي بيلوسي بعد انتهاء زيارتها لتايوان موجهة رسالة حازمة للصين

دولي

القضاء الكويتي يقضي بحبس مواطن عقّ والده: «جريمة لا تُغتفر»

القضاء الكويتي يقضي بحبس مواطن عقّ والده: «جريمة لا تُغتفر»
٠٨:٤٠:٠٤ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت محكمة كويتية حكمًا تاريخيًا بمعاقبة مواطن كويتي عقّ والده الطاعن في السن، وتمادى في عقوق والده بالاعتداء عليه.

وفي التفاصيل، فقد قضت محكمة الجنح بحبس مواطن كويتي 6 أشهر، وذلك لسوء معاملته لوالده المسن واعتدائه عليه بالضرب.

وحسب صحيفة القبس، تعود وقائع القضية إلى إحالة الشاب إلى المحاكمة بتهمة عقوق أبيه الطاعن في السن، حيث طلب منه الانضباط في السلوك وعدم إزعاج الجيران، فما كان منه إلا صرخ في وجهه، وتطور الأمر إلى أن ركله وصفعه على وجهه، فتقدم الأب المغلوب على أمره بشكوى ضده.

ورأت المحكمة ضرورة معاقبة الشاب على فعله وتطبيق مواد القانون عليه، مشددة على أن عقوق الوالدين جريمة لا تُغتفر، والتعدي عليهما عمل شنيع يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاق والقانون.

الكلمات الدلالية:
اعتداء على الأب القضاء الكويتي حبس كويتي عقوق الوالدين

مواد ذات صلة

المزيد
روسيا تدخل صراعًا جديدًا مع اليابان بسبب الطاقة

روسيا تدخل صراعًا جديدًا مع اليابان بسبب الطاقة

منذ شهر واحد
تأسيس الاتحاد الدولي لمواجهة الهجمات المستمرة على الإسلام

تأسيس الاتحاد الدولي لمواجهة الهجمات المستمرة على الإسلام

منذ 10 سنوات
ترامب يحل لجنة التحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية

ترامب يحل لجنة التحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية

منذ 5 سنوات
273 شهيدًا في قطاع غزة خلال عام.. بينهم 56 طفلًا وامرأة

273 شهيدًا في قطاع غزة خلال عام.. بينهم 56 طفلًا وامرأة

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *