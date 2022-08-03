القضاء الكويتي يقضي بحبس مواطن عقّ والده: «جريمة لا تُغتفر»

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أصدرت محكمة كويتية حكمًا تاريخيًا بمعاقبة مواطن كويتي عقّ والده الطاعن في السن، وتمادى في عقوق والده بالاعتداء عليه.

وفي التفاصيل، فقد قضت محكمة الجنح بحبس مواطن كويتي 6 أشهر، وذلك لسوء معاملته لوالده المسن واعتدائه عليه بالضرب.

وحسب صحيفة القبس، تعود وقائع القضية إلى إحالة الشاب إلى المحاكمة بتهمة عقوق أبيه الطاعن في السن، حيث طلب منه الانضباط في السلوك وعدم إزعاج الجيران، فما كان منه إلا صرخ في وجهه، وتطور الأمر إلى أن ركله وصفعه على وجهه، فتقدم الأب المغلوب على أمره بشكوى ضده.

ورأت المحكمة ضرورة معاقبة الشاب على فعله وتطبيق مواد القانون عليه، مشددة على أن عقوق الوالدين جريمة لا تُغتفر، والتعدي عليهما عمل شنيع يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاق والقانون.