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بيان من نانسي بيلوسي بعد انتهاء زيارتها لتايوان موجهة رسالة حازمة للصين
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دولي

بيان من نانسي بيلوسي بعد انتهاء زيارتها لتايوان موجهة رسالة حازمة للصين

بيان من نانسي بيلوسي بعد انتهاء زيارتها لتايوان موجهة رسالة حازمة للصين
٠٧:٥٩:٠١ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، بيانًا بعد انتهاء زيارتها إلى تايوان، وجّهت فيه رسالة حازمة إلى الصين بشأن التهديدات التي أطلقتها ردًا على الزيارة.

وشددت “بيلوسي”، على أن الصين لا يمكنها منع قادة العالم من السفر إلى تايوان.

وقالت في بيانها : “للأسف، تم منع تايوان من المشاركة في الاجتماعات العالمية، وآخرها اجتماعات منظمة الصحة العالمية، بسبب اعتراضات الحزب الشيوعي الصيني”.

وأضافت: “في حين أنه يمكنهم منع تايوان من إرسال قادتها إلى المنتديات العالمية، إلا أنه لا يمكنهم منع قادة العالم أو أي شخص من السفر إلى تايوان للإشادة بديمقراطيتها المزدهرة ولتسليط الضوء على نجاحاتها العديدة وتأكيد التزامنا باستمرار التعاون معها”.

وتابعت: “يجب أن يُنظر إلى زيارة وفد الكونغرس الأميركي على أنها تعبير قوي على أن أميركا تقف إلى جانب تايوان. لقد جئنا إلى هنا للاستماع والتعلم وإظهار دعمنا لشعب تايوان، الذي بنى ديمقراطية مزدهرة”.

وشددت بيلوسي على أن “تايوان مكان خاص للغاية: حليف رئيسي في السلام والأمن، ورائد عالمي في الديناميكية الاقتصادية ونموذج للحكم الديمقراطي”.

الكلمات الدلالية:
الصين امريكا تايوان نانسي بيلوسي

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