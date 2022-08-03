تسريب مواصفات نسخة هواتف آيفون 14 برو الجديدة

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نشر الخبير والمتخصص في الشأن التقني فيصل السيف، تسريبات عن مواصفات هواتف آيفون برو الجديدة.

وقال السيف، في تغريدة عبر “تويتر”:”التسريبات الأخيرة تشير بأن اللون البنفسجي سوف يستبدل اللون الأزرق مع نسخ هواتف آيفون 14 برو”.

وأضاف فيصل السيف “بينما ستأتي نسخ 14 العادية بلون زهري جديد، وكافة الهواتف ستدعم الشحن السريع بقدرة 30W”.