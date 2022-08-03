الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تسريب مواصفات نسخة هواتف آيفون 14 برو الجديدة
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تقنية

تسريب مواصفات نسخة هواتف آيفون 14 برو الجديدة

تسريب مواصفات نسخة هواتف آيفون 14 برو الجديدة
٠٨:٠٨:١٧ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير والمتخصص في الشأن التقني فيصل السيف، تسريبات عن مواصفات هواتف آيفون برو الجديدة.

وقال السيف، في تغريدة عبر “تويتر”:”التسريبات الأخيرة تشير بأن اللون البنفسجي سوف يستبدل اللون الأزرق مع نسخ هواتف آيفون 14 برو”.

وأضاف فيصل السيف “بينما ستأتي نسخ 14 العادية بلون زهري جديد، وكافة الهواتف ستدعم الشحن السريع بقدرة 30W”.

الكلمات الدلالية:
فيصل السيف هواتف هواتف آيفون برو الجديدة

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