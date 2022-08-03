الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
سطو مسلح من 4 لصوص على متجر يمتلكه عجوز لكنه فاجأهم بهذا الأمر(فيديو)
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منوعات

سطو مسلح من 4 لصوص على متجر يمتلكه عجوز لكنه فاجأهم بهذا الأمر(فيديو)

سطو مسلح من 4 لصوص على متجر يمتلكه عجوز لكنه فاجأهم بهذا الأمر(فيديو)
٠٨:١٠:١١ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أقدم 4 لصوص في أمريكا على القيام بعملية سطو مسلح على متجر في كاليفورنيا، يمتلكه رجل عجوز، لكنهم لم يكونوا مستعدين لما سيحدث لهم من رد فعل الرجل الذي يبلغ من العمر 80 عامًا.

والتقطت كاميرات المراقبة اللحظة التي أطلق فيها صاحب متجر صغير في جنوب كاليفورنيا النار على رجل مسلح بما يشبه بندقية هجومية، وتمكن المالك من معرفة توجه المسلح إليه بسبب كاميرات الأمن الجديدة التي قام بوضعها مؤخرًا، حسب سي إن إن.

وبحسب أحد العاملين بالمتجر، فإن المالك أصيب بنوبة قلبية نتيجة الأحداث، لكن من المتوقع أن يتعافى بشكل كامل.

بينما هرع اللصوص في سيارتهم هروبًا، بل أنهم كادوا يتركون أحدهم ويفرون هربًا، ولاحقًا تمكنت الشرطة من القبض على ثلاثة منهم بينما الرابع يخضع للعلاج في أحد المستشفيات.

الكلمات الدلالية:
أمريكا سرقة متجر سطو مسلح عجوز كالفورنيا

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