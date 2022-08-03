الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. بردية الثمامية جنوب حائل
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محليات

شاهد.. بردية الثمامية جنوب حائل

شاهد.. بردية الثمامية جنوب حائل
٠٧:٢٨:٥٨ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية على قرية الثمامية جنوب حائل.

وظهر خلال المقطع، هطول أمطار وتساقطا كثيفا لحبات البرد على قرية الثماميه بحائل.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة.

وتابعت الأرصاد، أن الحالة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

الكلمات الدلالية:
البرد الثمامية بردية الثمامية جنوب حائل حائل قرية الثمامية

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