الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مُقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. السفير وليد بخاري يدشن مشروع الأمن الغذائي في لبنان
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مُقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. السفير وليد بخاري يدشن مشروع الأمن الغذائي في لبنان

مُقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. السفير وليد بخاري يدشن مشروع الأمن الغذائي في لبنان
٠٧:٤٢:٢٢ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، تدشين مشروع الأمن الغذائي في لبنان، والمُقدّم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح السفير”بخاري”، أنه شرُف بتدشين هذا المشروع برعاية مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لدعم العمل الإنساني والإغاثي بأقصى معايير الشفافية والمساءلة من أجل مُستقبل أفضل للبنان.

على جانب آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ويقوم المشروع بتوزيع 20.000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10.000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمساعدة اللاجئين وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.

الكلمات الدلالية:
الملك سلمان سفير المملكة مشروع الأمن الغذائي وليد بخاري

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