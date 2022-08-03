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بدءًا من الغد.. ارتفاع في درجات الحرارة بعدة مناطق لـ 50 مئوية
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محليات

بدءًا من الغد.. ارتفاع في درجات الحرارة بعدة مناطق لـ 50 مئوية

بدءًا من الغد.. ارتفاع في درجات الحرارة بعدة مناطق لـ 50 مئوية
٠٧:٢١:١٦ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة بدءا من يوم غد الخميس، تصل لـ 50 مئوية على عدد من المناطق.

وقال المركز، في تغريدة عبر “تويتر”: “اعتباراً من يوم غدٍ الخميس إلى الأربعاء القادم، نتوقع ارتفاع درجات الحرارة على الشرقية حيث تُسجل العظمى “٤٧-٥٠مْ”.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، “تتراوح درجات الحرارة، بين ٤٥-٤٧مْ على الأجزاء الشرقية لمناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض تمتد إلى أجزائها الجنوبية،”بمشيئة الله”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة.

وبحسب بيان الأرصاد، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

الكلمات الدلالية:
الحرارة الطقس المركز الوطني للأرصاد توقعات الأرصاد درجات الحرارة

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