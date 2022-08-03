الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
موظف يستقل حفارًا ويدمر المباني بأرقى أحياء كندا .. السبب صادم (فيديو)
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الفيديو

موظف يستقل حفارًا ويدمر المباني بأرقى أحياء كندا .. السبب صادم (فيديو)

موظف يستقل حفارًا ويدمر المباني بأرقى أحياء كندا .. السبب صادم (فيديو)
٠٦:٤٧:٥٥ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في مقطع مثير استرعى انتباه كل من رآه، قام موظف في شركة مقاولات لبناء المنازل الفاخرة في كندا، بالصعود إلى حفار كبير خاص بالشركة وقام بتدمير المنازل المنشأة وتحت الإنشاء في الموقع الذي يعمل فيه.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الحفار العملاق الذي ركبه الموظف وبالفعل بدأ في هدم المنازل المنشأة فيما يبدو في حي راق جدا من أحياء مدينة “مسكوكا” بمقاطعة أونتاريو.

وبحسب الأخبار المتداولة عن مقطع الفيديو المثير، فإن هذا الموظف قام بهذا العمل الغريب بعدما قرر مديره بالشركة طرده من العمل؛ فقرر هو الآخر الانتقام من الشركة، وقدرت الخسائر بملايين الدولارات.

الكلمات الدلالية:
أرقى الأحياء حفار عملاق شركة مقاولات كندا

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