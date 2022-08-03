الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
قرار من «الغذاء والدواء» بشأن منتجات روسية
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محليات

قرار من «الغذاء والدواء» بشأن منتجات روسية

قرار من «الغذاء والدواء» بشأن منتجات روسية
٠٦:٢٥:٥٧ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من جمهورية روسيا الاتحادية، من المقاطعات (Kostroma Oblast) و(Penza Oblast) و(Rostovskaya Oblast).

وجاء قرار الهيئة برفع الحظر المؤقت بعد الاطلاع على التقارير الصادرة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) التي تفيد بالسيطرة على المرض وعدم تسجيل أي حالات تفشٍّ جديدة لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة وإمكانية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما.

من جهة ثانية، فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء حظراً مؤقتاً على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة «Wielkopolskie» بجمهورية بولندا.

وذلك بعد إطلاع الهيئة على تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، والذي يفيد بتسجيل حالات تفشي لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في مقاطعة «Wielkopolskie» بجمهورية بولندا.

واستثنت الهيئة من الحظر المؤقت، لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما التي خضعت لمعاملة حرارية تكون كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة.

كما طالبت بإرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات الرسمية المعتمدة لدى جمهورية بولندا تثبت خلو المنتج من الفيروس.

الكلمات الدلالية:
الغذاء والدواء روسيا لحوم منتجات روسية

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