وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في عدة مدن

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي فني أول.

مشغل رسومات أول.

مندوب مشتريات ثاني.

إداري عقود ثاني.

مسؤول شؤون طلاب أول.

مفتش سلامة.

أخصائية تمريض.

أمين مكتبة.

مساعد أمين مكتبة.

داعم فني ثاني.

محلل / مبرمج.

إداري قاعدة بيانات.

محاضر في علم التشريح.

طريقة التقديم: