الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في عدة مدن
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فرص

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في عدة مدن

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في عدة مدن
٠٦:٤١:٤٦ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائي فني أول.
  • مشغل رسومات أول.
  • مندوب مشتريات ثاني.
  • إداري عقود ثاني.
  • مسؤول شؤون طلاب أول.
  • مفتش سلامة.
  • أخصائية تمريض.
  • أمين مكتبة.
  • مساعد أمين مكتبة.
  • داعم فني ثاني.
  • محلل / مبرمج.
  • إداري قاعدة بيانات.
  • محاضر في علم التشريح.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أغسطس 2022م.
 
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية فرص وظائف وظائف شاغرة

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