تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة، مع غروب شمس اليوم، بمشيئة الله.

وقالت فلكية جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، يرصد اقتران القمر ونجم السماك الأعزل”.

وأضافت “يرى بالعين المجردة بالأفق الجنوب الغربي بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 03 أغسطس 2022 وبداية الليل بسماء السعودية والوطن العربي”.