الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة مع غروب شمس اليوم
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محليات

ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة مع غروب شمس اليوم

ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة مع غروب شمس اليوم
٠٥:٥٩:٤٨ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة، مع غروب شمس اليوم، بمشيئة الله.

وقالت فلكية جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، يرصد اقتران القمر ونجم السماك الأعزل”.

وأضافت “يرى بالعين المجردة بالأفق الجنوب الغربي بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء  03 أغسطس 2022  وبداية الليل بسماء السعودية والوطن العربي”.

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المملكة جدة ظاهرة فلكية غروب الشمس فلكية جدة

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