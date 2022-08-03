«الحرمين ولوامع الأذكار» تطبيقات رقمية للتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم

تواصل – واس:

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيقَيْ “الحرمين” و “لوامع الأذكار”, عبر منصات تطبيقات الحرمين الشريفين مجموعة من التطبيقات الرقمية الذكية، التي تميزت بعدد من الخدمات والمزايا منها: سهولة الوصول والتنقل داخل التطبيق، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، ومحرك بحث سريع، والسبحة الإلكترونية، والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدير إدارة التطبيقات الرقمية المهندس مصعب السبيعي, أن تطبيق “الحرمين” يحتوي على عدد من المميزات تهم قاصد الحرمين، ويجمع صفة ومناسك العمرة، ومنها: الإحرام، طواف القدوم، الصلاة خلف مقام إبراهيم، ماء زمزم، السعي بين الصفا والمروة، وأخيراً الحلق والتحلل من الإحرام، معرفة مناسك وآداب الزيارة بشكل مبسط ومختصر يسهل التنقل في محتوياته.

كما يجمع تطبيق “لوامع الأذكار” الأذكار والأدعية من القرآن الكريم وصحيح السنة وتقسيمها وتصنيفها حسب المناسبات والأحوال اليومية لسهولة الوصول إليها والبحث عنها، كما يدعم التطبيقات وأجهزة وأنظمة “الآيفون، والأندرويد”.