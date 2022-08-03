الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
قفزة في أسعار الذهب بعد التوتر بين أمريكا والصين
«الحرمين ولوامع الأذكار» تطبيقات رقمية للتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم
في ذكرى الكارثة.. مطالبات أممية بتحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت
7 نصائح هامة قبل شراء الطيور والدواجن للتأكد من خلوها من الأمراض
380% نموًا في طلبات “البناء المستدام” خلال النصف الأول من 2022
شاهد.. ماذا فعلت السيول والأمطار بطريق الرميدة شرق الطائف؟

اقتصادية

قفزة في أسعار الذهب بعد التوتر بين أمريكا والصين

قفزة في أسعار الذهب بعد التوتر بين أمريكا والصين
٠٥:٥١:١٣ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعا مدعومة بتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، خاصة بعدما حققت أمريكا ما أرادته من زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، لتايوان.

 

وفي حدود الساعة 10:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1761.33 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو الماضي.

فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1778.60 دولار للأونصة.

 

ذلك في الوقت الذي تراجع فيه الدولار، ليدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع؛ فقد استقر السوق العالمي أنه بانخفاض الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب تراجع الدولار عقود آجلة نانسي بيلوسي

مواد ذات صلة

المزيد
“كفاءة الطاقة”: 5% من تكلفة المبانى للعزل الحراري

“كفاءة الطاقة”: 5% من تكلفة المبانى للعزل الحراري

منذ 8 سنوات
بالشراكة مع «الاستثمارات العامة».. «سوفت بنك» اليابانية تؤسس صندوقا استثماريا جديداً

بالشراكة مع «الاستثمارات العامة».. «سوفت بنك» اليابانية تؤسس صندوقا استثماريا جديداً

منذ 6 سنوات
الدانمارك تستغني عن العملات النقدية العام المقبل

الدانمارك تستغني عن العملات النقدية العام المقبل

منذ 7 سنوات
“التجارة” تبيع مساهمة البساتين العقارية بـ 121 مليون ريال

“التجارة” تبيع مساهمة البساتين العقارية بـ 121 مليون ريال

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *