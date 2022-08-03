قفزة في أسعار الذهب بعد التوتر بين أمريكا والصين

تواصل ـ فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعا مدعومة بتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، خاصة بعدما حققت أمريكا ما أرادته من زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، لتايوان.

وفي حدود الساعة 10:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1761.33 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو الماضي.

فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1778.60 دولار للأونصة.

ذلك في الوقت الذي تراجع فيه الدولار، ليدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع؛ فقد استقر السوق العالمي أنه بانخفاض الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.