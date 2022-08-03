الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
7 نصائح هامة قبل شراء الطيور والدواجن للتأكد من خلوها من الأمراض
380% نموًا في طلبات “البناء المستدام” خلال النصف الأول من 2022
شاهد.. ماذا فعلت السيول والأمطار بطريق الرميدة شرق الطائف؟
ما تأثير اجتماع “أوبك” على أسعار النفط؟ وكيف توزعت الزيادة الجديدة على الدول الأعضاء؟
5 أغسطس.. تطبيق اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح في موانئ المملكة
إصابات في حريق ضخم بأحد المستودعات في ضواحي موسكو

منوعات

7 نصائح هامة قبل شراء الطيور والدواجن للتأكد من خلوها من الأمراض

7 نصائح هامة قبل شراء الطيور والدواجن للتأكد من خلوها من الأمراض
٠٥:٢٣:٣٦ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

كشف الطبيب البيطري جهاد الخراز، عن نصائح هامة من أجل شراء الطيور والدواجن الخالية من الأمراض.

وقال “الخراز” في فيديو نشره حساب “الإرشاد الزراعي”، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة ، على موقع “تويتر”، التالي:
1- يجب أولًا فحص فم الطائر، والتأكد من خلو البلعوم من أي مرض أو وجود تجبل أو مرض الكنكر.
2- يجب التأكد أيضًا من خلو الجيوب الأنفية من أي تورم أو نزول سائل مخاطي.
3- يجب فحص منطقة العين للتيقن من عدم وجود تضخم.
4- يجب فحص منطقة الصدر بدقة كونها اهم منطقة في جسم الطائر.
5- في حال وجود بروز في منطقة الصدر، فإن الطائر مصاب بمرض، وخاصة “الدود” أو عدوى بكتيرية مما يسبب إسهال.
6- قد يكون الطائر مصاب بالقمل الماص للدم، فينتشر في جميع أنحاء الجسم مما يسبب فقر دم.
7- ضرورة مراجعة الطبيب البيطري قبل شراء الطيور للتأكد خلوها من الأمراض.

الكلمات الدلالية:
الطيور دواجن شراء الطيور نصائح

مواد ذات صلة

المزيد
اكتشاف ثقب أسود يتيح السفر من الأرض للقمر في 3 دقائق

اكتشاف ثقب أسود يتيح السفر من الأرض للقمر في 3 دقائق

منذ 5 سنوات
حقيقة العثور على هيكل عظمي لـ«كائن فضائي» بالأرض (صور)

حقيقة العثور على هيكل عظمي لـ«كائن فضائي» بالأرض (صور)

منذ 4 سنوات
شاهد.. أم أمريكية تحاول إغراق أطفالها في مياه المحيط

شاهد.. أم أمريكية تحاول إغراق أطفالها في مياه المحيط

منذ 8 سنوات
بالفيديو.. سقوط “رافعة” على مبنى سكني في روسيا

بالفيديو.. سقوط “رافعة” على مبنى سكني في روسيا

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *