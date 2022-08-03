7 نصائح هامة قبل شراء الطيور والدواجن للتأكد من خلوها من الأمراض

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كشف الطبيب البيطري جهاد الخراز، عن نصائح هامة من أجل شراء الطيور والدواجن الخالية من الأمراض.

وقال “الخراز” في فيديو نشره حساب “الإرشاد الزراعي”، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة ، على موقع “تويتر”، التالي:

1- يجب أولًا فحص فم الطائر، والتأكد من خلو البلعوم من أي مرض أو وجود تجبل أو مرض الكنكر.

2- يجب التأكد أيضًا من خلو الجيوب الأنفية من أي تورم أو نزول سائل مخاطي.

3- يجب فحص منطقة العين للتيقن من عدم وجود تضخم.

4- يجب فحص منطقة الصدر بدقة كونها اهم منطقة في جسم الطائر.

5- في حال وجود بروز في منطقة الصدر، فإن الطائر مصاب بمرض، وخاصة “الدود” أو عدوى بكتيرية مما يسبب إسهال.

6- قد يكون الطائر مصاب بالقمل الماص للدم، فينتشر في جميع أنحاء الجسم مما يسبب فقر دم.

7- ضرورة مراجعة الطبيب البيطري قبل شراء الطيور للتأكد خلوها من الأمراض.