7 نصائح هامة قبل شراء الطيور والدواجن للتأكد من خلوها من الأمراض
تواصل – فريق التحرير :
كشف الطبيب البيطري جهاد الخراز، عن نصائح هامة من أجل شراء الطيور والدواجن الخالية من الأمراض.
وقال “الخراز” في فيديو نشره حساب “الإرشاد الزراعي”، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة ، على موقع “تويتر”، التالي:
1- يجب أولًا فحص فم الطائر، والتأكد من خلو البلعوم من أي مرض أو وجود تجبل أو مرض الكنكر.
2- يجب التأكد أيضًا من خلو الجيوب الأنفية من أي تورم أو نزول سائل مخاطي.
3- يجب فحص منطقة العين للتيقن من عدم وجود تضخم.
4- يجب فحص منطقة الصدر بدقة كونها اهم منطقة في جسم الطائر.
5- في حال وجود بروز في منطقة الصدر، فإن الطائر مصاب بمرض، وخاصة “الدود” أو عدوى بكتيرية مما يسبب إسهال.
6- قد يكون الطائر مصاب بالقمل الماص للدم، فينتشر في جميع أنحاء الجسم مما يسبب فقر دم.
7- ضرورة مراجعة الطبيب البيطري قبل شراء الطيور للتأكد خلوها من الأمراض.