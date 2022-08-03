شاهد.. ماذا فعلت السيول والأمطار بطريق الرميدة شرق الطائف؟

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قطعت السيول الجارية والتي تدفقت نتيجة الأمطار الغزيرة، الطرق الرئيسة بالرميدة شرف محافظة الطائف.

واصطفت أعداد كبيرة من المركبات، منتظرة مرور السيول القوية التي قطعت الطريق وجرفت حواف وجوانب الطريق من أمامها، وأظهر مقطع فيديو محاولة بعض المركبات المرور رغم كميات المياه الغزيرة التي كادت أن تغرق السيارات.

يأتي هذا، تزامنًا مع تساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول والأودية والشعاب في مناطق مختلفة من المملكة، حيث أظهرت مقاطع تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول على قريشمانه حرة بني رشيد في حائل.

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وأوضحت الفيديوهات المتداولة، كيف هطلت كميات كبيرة من الأمطار ما أدى إلى تدفق السيول والأودية شمال شرق المدينة المنورة القريب مع طريق حائل.

فيما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة، لافتة إلى أنها قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان حتى الساعة 8 مساءً، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، قد يصاحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وأن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على المناطق المذكورة حتى نهاية الأسبوع القادم.