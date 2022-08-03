إصابات في حريق ضخم بأحد المستودعات في ضواحي موسكو

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الروسية، إصابة ما لا يقل عن 11 شخصًا في حريق ضخم بأحد المستودعات في ضواحي موسكو.

وأوضحت أنه تم إجلاء نحو ألف شخص من محيط موقع الحريق الذي اندلع في أحد مستودعات ضواحي العاصمة الروسية، مشيرة إلى أن ملكية المستودع تعود للشركة الروسية لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت “أزون”.

كما أفادت قناة “روسيا اليوم”، أن حريقًا اندلع منذ قليل، في أحد مستودعات شركة “أزون” الروسية لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت في ضواحي العاصمة موسكو.

وأكدت أنه على إثر الحريق أُجلي حوالي ألف شخص من المستودع المشتعل في منطقة إيسترا دون حدوث إصابات وفق التقديرات الأولية، لافتة إلى أن الحريق توسع إلى مساحة 20 ألف متر مربع وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية.

يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه طائرة إطفاء من طراز روسية، مستأجرة لمدة ثلاثة أشهر، إلى مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة، وذلك بهدف المضي في عمليات إطفاء حرائق الغابات التي تتعرض لها البلاد.