أسرع 50 مرة من G5.. روسيا تطور تقنيات جديدة لشبكات G6

تواصل – وكالات

يعمل خبراء الإلكترونيات في روسيا على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات G6.

وأفادت وسائل إعلام روسية نقلاً عن مدير معهد الأبحاث الراديوية الروسي، أوليج إيفانوف قوله: “روسيا تعمل على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات 6G، الخبراء التابعون لمعهدنا سيتعاونون مع خبراء من معهد سكولتيك التابع لمركز سكولكوفا للابتكارات، بهدف وضع الأطر التنظيمية للشبكات الجديدة، وتنظيم أمن عملها، وتطوير تقنيات جديدة لتشغيلها”.

ومن المفترض أن تكون التقنيات الجديدة التي يعمل عليها الخبراء الروس، جاهزة بحلول 2025، وقد تصل القيمة الإجمالية لكلفة المشروع إلى 30 مليار روبل”، حسب مصدر لصحيفة “إزفيستيا” الروسية.

ووفقا للتوقعات فإن سرعة نقل البيانات في شبكات6G من المفترض أن تصل إلى 1 تيرابايت/ثا، أي أسرع بـ 50 مرة تقريبًا مما هي عليه الآن في شبكات 5G الحديثة التي لا تزال في أولى مراحل انتشارها حول العالم.

وفي السياق، أوضح المحلل والخبير التقني في Mobile Research Group، إيلدار مورتازين :”إن تطوير شبكات الجيل السادس الخلوية في روسيا مرتبط بتطوير شبكات 5G، فالعملية تأتي بشكل تراتبي، ومن المستحيل تطويرمعدات لشبكات 6G دون تطوير معدات لشبكات 5G أولاً”. وأردف “من الضروري جدا تطوير شبكات 6G في روسيا، بغض النظر فيما إذا كانت معدات هذه الشبكات محلية التطوير أو مطورة في الصين أو في دول أوروبية”.

وسابقًا، أوضح الخبير التقني ورئيس مركز “NTI” الروسي للاتصالات وإنترنت الأشياء، دميتري لاكونتسيف،”أن شبكات 6G من المفترض أن تظهر في روسيا ما بين عامي 2033-2034، أي بعد ثلاث أو أربع سنوات من إطلاق اختباراتها التجارية”.