بالفيديو.. أمطار غزيرة على الطائف وتوقعات باستمرارها حتى الأسبوع المقبل

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تساقط أمطار غزيرة على محافظة الطائف، وأوضح الفيديو المتداول، كيف هطلت كميات كبيرة من الأمطار.

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، قد يصاحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

مناطق هطول الأمطار

وأوضح “الأرصاد” في بيان أن حالة الطقس يستمر تأثيرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل – بمشيئة الله –

وتشمل الحالة منطقة جازان، ويشمل محافظات فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، العيدابي، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبوعريش، وصامطة، والطوال، ومنطقة نجران ويشمل محافظات حبونا، بدر الجنوب، شرورة، ومنطقة عسير ويشمل أبها، خميس مشيط، النماص، رجال المع، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البرك، المجاردة، وبارق.

بالإضافة إلى منطقة الباحة ويشمل الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى، قلوة، المخواة، الحجرة ومنطقة مكة المكرمة ويشمل الطائف، ميسان، اضم، العرضيات، الكامل، الخرمة، رنيه، المويه، القنفذة، الليث.

ومن المحتمل تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على العاصمة المقدسة ومحافظات المنطقة جدة، رابغ، بحره.

استمرار الحالة الماطرة

كما يتوقع المركز أن تستمر فرص هطول الأمطار المتوسطة في مجملها، اليوم وغدًا، على منطقة القصيم بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، ومنطقة الشرقية سلوى، الأحساء، بيقيق، حرض، الربع الخالي.

إضافة إلى منطقة الرياض ويشمل العاصمة، الخرج، المزاحمية، المجمعة، شقراء، الزلفي، القويعية، بينما تصل إلى الأمطار الغزيرة على وادي الدواسر، ليلى، الأفلاج، حوطة بني تميم، الدوادمي، عفيف.

وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل، وفق “الأرصاد” ويشمل محافظات العلا، خيبر، المهد، وادي الفرع، العيص، ومعظم منطقة حائل.

كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار من يوم غد وحتى الأحد القادم على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك .

وتشير التوقعات الأولية – بمشيئة الله – إلى استمرار فرص هطول الأمطار على المناطق المذكورة حتى نهاية الأسبوع المقبل.