بالفيديو.. كيف نُكسب أطفالنا الرقابة الذاتية ونعززها لديهم؟ خبير تربوى يوضح

تواصل- فريق التحرير

أكد د. نايف القرشي، حبير تربية الطفل، أهمية غرس الرقابة الذاتية لدى الأطفال وتعزيزها في وجدانهم.

وأوضح القرشي، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك يتم بغرس وتعزيز محبة الله ومحبة النبي (صلى الله عليه وسلم) قي ذات الطفل، وغرس معية الله ورقابته لنا في كل ساعة وكل حين.

وأشار إلى أن غرس محبة الله تكون بالحديث عن نعم الله الظاهرة والباطنة بما يتناسب مع عقلية الطفل، والحديث معه عن صفات النبي الخُلقية والخلقية.

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وشدد على أهمية حكاية بعض القصص التي تعزز الرقابة الذاتية ونحكيها للطفل بشكل مشوق مثل قصة بائعة اللبن مع سيدنا عمر رضي الله عنه.

وقال إن الطفل يقلد ويحاكي السلوك ويتأثر بمن حوله، لذا يجب أن نكون قدوة له فى تصرفاتنا أمامه؛ لأنها السبيل الأقوى للتأثير في شخصيته.

كان مجلس شؤون الأسرة شدد على أهمية تعزيز الرقابة الذاتية لدى الطفل، لتأمينه من المحتوى الرقمي الفاسد الذي يستهدف القيم المجتمعية.

وقال إن “توعية الطفل وتنمية مهارات الرقابة الذاتية لديه، تجعله في مأمن من أضرار المحتوى الرقمي الذي يستهدف قيمه ويفسد أخلاقه”.

خطوات تعزيز الرقابة الذاتية

وبين في إنفوجراف على حسابه الرسمي على تويتر أن خطوات تعزيز الرقابة الذاتية لدى الطفل تتمثل في:

ـ بناء منظومة من القيم لدى الطفل.

ـ غرس قيمة المحاسبة الذاتية.

ـ قدرة الطفل على اتخاذ القرارات الصحيحة.

ـ تعلم الاتزان والتحكم في المشاعر.

بناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء

كما لفت إلى أن هناك بعض الخطوات الأسرية لبناء الرقابة الذاتية لدى الأبناء؛ أهمها:

ـ حث الطفل على اختيار الصديق الصالح.

ـ استثمار أوقات الأبناء في الأمور المفيدة.

ـ بناء الثقة وتعزيز الاحترام المتبادل مع الطفل.

ـ الثناء على السلوكيات الإيجابية للطفل.

ـ تعليم الطفل مهارات حل المشكلات.