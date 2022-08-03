الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. جريان السيول نتيجة الأمطار على شرق “المدينة”
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شاهد.. جريان السيول نتيجة الأمطار على شرق “المدينة”

شاهد.. جريان السيول نتيجة الأمطار على شرق “المدينة”
٠٣:٣٩:٣٠ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع تساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول والأودية والشعاب في مناطق مختلفة من المملكة، أظهرت مقاطع تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول على قريشمانه حرة بني رشيد في حائل.

وأوضحت الفيديوهات المتداولة، كيف هطلت كميات كبيرة من الأمطار ما أدى إلى تدفق السيول والأودية شمال شرق المدينة المنورة القريب مع طريق حائل.

فيما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أنها تنبه إلى فرصة هطول أمطار غزيرة  قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان حتى الساعة 8 مساءً، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

ونبه المركز الوطني إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد، وجريان السيول على محافظات صبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وضمد، والطوال وعدد من المحافظات والقرى التابعة لها، لافتًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساءً.

في الوقت نفسه، هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير شملت محافظات بارق والامواه والبرك ومراكز بحر أبو سكينه والقحمة ومربه، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

 

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أمطار غزيرة الأرصاد الباحة الدفاع المدني المدينة المنورة جازان جريان السيول حائل حالة الطقس

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