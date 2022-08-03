شاهد.. طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي تقلع مغادرة مطار تايبيه

تواصل – فريق التحرير:

أقلعت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مغادرة مطار العاصمة التايوانية تايبيه، بعد زيارة اعتبرتها الصين انتهاكًا لسيادتها.

وتوقع خبراء أنه من المرجح أن تبدأ الصين في فرض حصار جوي وبحري أو حتى مهاجمة تايوان مباشرة بعد مغادرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

فيما كشفت السلطات في تايوان، أن المواقع الحكومية تعرضت لهجمات سيبرانية أكثر بـ 23 مرة من المعتاد، مؤكدة أن وحداتها الحكومية زادت مستوى تنبيه “أمن المعلومات”.

وأضافت أن رئيس الوزراء كلف الوزارات بالعمل على “منع القوات الخارجية من المضايقات وضمان الاستقرار، لافتة إلى أن الحكومة قد تقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن حظر الاستيراد الأخير للصين على بعض منتجاتنا.

وأوضحت وزارة النقل التايوانية، أنها رفعت مستوى الإجراءات الأمنية في محطات القطارات والموانئ، بحثنا مع اليابان والفلبين تأمين استمرار الرحلات المدنية، لا تأثير للمناورات الصينية على الرحلات الجوية المخطط لها.

وكشفت وزارة الدفاع التايوانية، أنها ستواجه أي تحرك ينتهك سيادة تايوان الإقليمية، مؤكدة أن الصين تمارس “حربًا نفسية” ضد تايوان، وان التدريبات الصينية انتهكت بشكل خطير سيادة تايوان.

وأشارت إلى أن الصين طلبت من الطائرات والسفن الأجنبية عدم دخول منطقة تدريباتها ما يؤثر على التجارة الدولية، لافتة إلى أن الاستفزازات الصينية تشكل تحديًا للقانون الدولي.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن هناك صينًا واحدة وتايوان جزء منها، مؤكدة أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان تتعلق بسيادة الصين وسلامة أراضيها.

وأوضحت أن بكين لن تسمح بانتهاك مبدأ الصين الواحدة، وأنها ستحافظ على وحدة أراضيها، وأنها تملك قدرات على تغيير أي تحرك يهدد أمنها، وسترد بشكل حازم على أي انتهاك لوحدة الأراضي الصينية، مؤكدة أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان لن تعرقل حرية الملاحة.