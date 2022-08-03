الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على سعر ومواصفات سيارة BMW الكهربائية الجديدة
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سيارات وأجهزة

تعرف على سعر ومواصفات سيارة BMW الكهربائية الجديدة

تعرف على سعر ومواصفات سيارة BMW الكهربائية الجديدة
٠٢:٤٧:٥٢ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “BMW  بي ام دبليو” الألمانية العملاقة، طرح الطراز الثالث من سلسلة سيارات “آي 4” التي بدأت منذ عام 2021، وتختلف عن سابقاتها، حيث تأتي بمواصفات أقل، وتعمل بواسطة محرك واحد.

سعر آي درايف 35

وتتميز السيارة “آي درايف35” بأنها واحدة من أقل سيارات “بي ام دبليو” ثمنًا، بمقدار 52 ألف دولار، وهي أقل ثمنًا من مثيلتها سيارة “آي درايف 40” ببضعة آلاف من الدولارات فقط.

بي أم دبليو أي 4 النموذجية 2021 - الأناقة الكهربائية القادمة من بافاريا - موقع ويلز - الأرشيف

فيما تسعى “BMW” إلى التحول نحو صناعة السيارات الكهربائية بالكامل، وتحقيق نسبة 50% بحلول عام 2030، وفي سبيل ذلك، طرحت الشركة نماذج عدة من السيارات الكهربائية، منها أول سيارة كهربائية عالية “آي إكس”.

وتعتزم الشركة طرح نسخة كهربائية من سيارة “إكس1″، ولكن تبقى سلسلة “آي 4” في مقدمة سياراتها الكهربائية حاليًّا.

مواصفات سيارة BMW الجديدة

وتتميز سيارة “آي درايف 35” الحديثة ببطارية جيدة تؤمن 66 كيلو واط من الطاقة الصافية، لكن مدى سيرها لكل مرة شحن واحدة متوسط، مقارنة بمثيلاتها من سلسلة السيارات ذاتها، ويبلغ 420 كيلومترًا.

فضلًا عن أن طاقتها الحصانية أقل، وتسارعها منخفض قليلًا، إذ تصل لسرعة 97 كيلومترًا في الساعة خلال 6 ثوان تقريبًا، حسب “صوت بيروت إنترناشيونال”.

وتخطط الشركة لبدء تصنيعها في الربع الرابع من العام الحالي في ميونيخ بألمانيا، ثم طرحها في الولايات المتحدة بحلول عام 2023؛ وفقًا لموقع “إلكتريك”.

خروج أول سيارة بي إم دبليو آي 4 من خط الإنتاج في ميونيخ

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