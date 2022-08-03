غدًا.. إعلان نتائج القبول بالجامعات والكليات التقنية في الرياض

تواصل- واس

أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض أن بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات ستعلن يوم غدٍ الخميس نتائج القبول النهائية للطلاب والطالبات المرشحين للقبول في العام الدراسي 1444 هـ عبر البوابتين، في جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية،والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء،والمجمعة) والكليات التقنية بمنطقة الرياض.

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وسينتهي موعد تأكيد القبول عبر البوابتين الساعة (12) ظهرًا من يوم الأحد القادم 9 / محرم / 1444 هـ الموافق 7 / أغسطس / 2022 م.

ودعت اللجنة الطلاب والطالبات المقبولين المبادرة إلى تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب أو الطالبة في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، علمًا بأنه سيتم استبعاد الطلاب والطالبات الذين لم يؤكدوا قبولهم بعد نهاية الموعد المحدد من بوابتي القبول نهائيًا.