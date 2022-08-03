برامج تربوية ومهارية في “انتعاشة صيف” من أعمال “الشقائق الخيرية” بجدة (صور)

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تعتبر جمعية الشقائق الخيرية بجدة من الجمعيات الرائدة في مجالها، حيث تمثل الشريك الممكن للفتاة والمرأة في كافة مراحلها العمرية، من خلال تقديم التأهيل والتدريب والدعم والمساندة اللازمة لها؛ لصقل خبراتها، وتنمية مهاراتها، لتنهض بذاتها ومجتمعها.

وقد أعلنت الجمعية انطلاق #انتعاشة_صيف بدءًا من تاريخ 17 – 7 – 2022م والمستمر طوال فترة الصيف.

ويتضمن مجموعة من البرامج التربوية والترفيهية والأنشطة التفاعلية والبرامج التأهيلية للأمهات والفتيات، والتي تسعى من خلالها لتعزيز القيم وتنمية المهارات الحياتية في شتى مجالات الحياة.