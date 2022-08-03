الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
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برامج تربوية ومهارية في “انتعاشة صيف” من أعمال “الشقائق الخيرية” بجدة (صور)
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برامج تربوية ومهارية في “انتعاشة صيف” من أعمال “الشقائق الخيرية” بجدة (صور)

برامج تربوية ومهارية في “انتعاشة صيف” من أعمال “الشقائق الخيرية” بجدة (صور)
٠٢:٠٤:٥٣ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعتبر جمعية الشقائق الخيرية بجدة من الجمعيات الرائدة في مجالها، حيث تمثل الشريك الممكن للفتاة والمرأة في كافة مراحلها العمرية، من خلال تقديم التأهيل والتدريب والدعم والمساندة اللازمة لها؛ لصقل خبراتها، وتنمية مهاراتها، لتنهض بذاتها ومجتمعها.

وقد أعلنت الجمعية انطلاق #انتعاشة_صيف بدءًا من تاريخ 17 – 7 – 2022م والمستمر طوال فترة الصيف.

ويتضمن مجموعة من البرامج التربوية والترفيهية والأنشطة التفاعلية والبرامج التأهيلية للأمهات والفتيات، والتي تسعى من خلالها لتعزيز القيم وتنمية المهارات الحياتية في شتى مجالات الحياة.

الكلمات الدلالية:
#انتعاشة_صيف البرامج التربوية الترفيه القيم المرأة جدة جمعية الشقائق الخيرية

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