بقيمة تتجاوز 108 مليارات ريال.. “المياه الوطنية” تكشف عن 1429 مشروعًا جديدًا

تواصل – واس:

أعلنت شركة المياه الوطنية، عزمها طرح وترسية 1429 مشروعًا، بقيمة إجمالية تتجاوز 108 مليارات ريال والتي تعد أضخم حزمة مشاريع في قطاع توزيع المياه.

وذلك استمرارًا لخططها وبرامجها لتطوير البنى التحتية المائية والبيئية، وتوسعة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة محطات المعالجة، ورفع نسب التغطية بخدمات المياه لخدمة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.

الاستراتيجية الوطنية للمياه

وأوضحت الشركة، في بيان، أن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، قاد اجتماعاً مع كبار التنفيذيين في الشركة، للوقوف على استعدادات الشركة لتنفيذ هذه المشاريع الوطنية الكبرى.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية، المهندس نمر بن محمد الشبل، أن حزم المشاريع تأتي امتداداً للدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-

مشيرا إلى أن المشاريع ستسهم في تحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030، في المجالات البيئية والمائية والاقتصادية والتنموية.

ونوه أن المشاريع ستكون رافداً قوياً لتعزيز الخدمات المائية والبيئية واستدامتها، إضافة إلى زيادة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة ومحافظتها التابعة كافة.

توزيع المشروعات الجديدة

وأكد الشبل التزام الشركة بتنفيذ المشاريع بأعلى جودة، مبيناً أنها ستسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي، وستنعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي في المملكة، خصوصاً نشاط المصانع وسوق المقاولات، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية التي ستوفرها.

وبين الشبل أن المشاريع موزعة على 13 منطقة إدارية، من مدن ومحافظات في القطاعات الستة كافة، إذ خصص للقطاع الغربي “منطقة مكة المكرمة” 353 مشروعاً، بقيمة تجاوزت 38.96 مليار ريال.

فيما سيتم تنفيذ 240 مشروعاً بالقطاع الأوسط “منطقة الرياض” بقيمة تتجاوز 14.19 مليار ريال، كما خصص 215 مشروعاً للقطاع الشمالي، ويضم “مناطق القصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، بقيمة تجاوزت 12.95 مليار ريال.

وللقطاع الجنوبي، الذي يضم مناطق عسير، وجازان، ونجران، والباحة، جرى تخصيص 328 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 15.3 مليار ريال، وخصص للقطاع الشمالي الغربي ويضم منطقتي المدينة المنورة، وتبوك، عدد 162 مشروعاً، بإجمالي تجاوز 7.7 مليارات ريال.

أما القطاع الشرقي “المنطقة الشرقية” فخصص له 117 مشروعاً، بقيمة تجاوزت 16.17 مليار ريال، بالإضافة إلى 14 مشروعاً داعماً لمختلف القطاعات بقيمة تجاوزت 2.72 مليار ريال.