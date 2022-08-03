جدري القرود يهدد أمريكا.. كاليفورنيا تعلن الطوارئ وتعيين منسق وطني للمرض

تواصل – وكالات

يواصل جدري القرود انتشاره في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت ولاية كاليفورنيا، الأربعاء، حالة الطوارئ للتصدي لتفشي المرض فيها، فيما عين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستشارًا رئاسيًا لشؤون التنسيق للتصدي لهذا المرض.

وأصبحت كاليفورنيا ثالث ولاية، بعد نيويورك وإلينوي، ترفع مستوى استجابتها الصحية للمرض سريع الانتشار، في غضون أربعة أيام، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وعين الرئيس بايدن، روبرت فينتون، منسقًا وطنيًا للاستجابة لجدري القرود، في محاولة لتحسين استجابة الحكومة الفيدرالية لتفشي المرض، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

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وأكد البيت الأبيض أن فينتون، وهو مدير إقليمي للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ والرئيس السابق بالنيابة للوكالة، سيعمل كمنسق لجدري القرود، وسيعمل ديميتر داسكالاكيس، الذي يشغل حاليًا منصب مدير قسم الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في مركز السيطرة على الأمراض، نائبًا له.

تم اكتشاف جدري القرود في عام 1958، ولكن في الأسابيع الأخيرة انتشر إلى عشرات البلدان وأصاب عشرات الآلاف من الأشخاص.

وفي 23 يوليو، أعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية.

وعادة ما يعاني الأشخاص الذين يمرضون من الحمى والصداع وآلام الظهر والعضلات وتورم الغدد الليمفاوية والإرهاق.

وبعد أيام قليلة من الإصابة بالحمى، يُصاب معظم الناس أيضًا بطفح جلدي يبدأ بعلامات حمراء مسطحة تصبح مرتفعة ومليئة بالقيح.

وفي المتوسط، تظهر الأعراض في غضون ستة إلى 13 يومًا من التعرض، ولكن يمكن أن تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع.

ويمكن أن ينتشر فيروس جدري القرود من شخص لآخر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع البثرات المعدية، أو عن طريق لمس الأشياء، مثل الملابس أو الفراش، التي لمست الطفح الجلدي سابقًا، أو عن طريق قطرات الجهاز التنفسي الناتجة عن السعال أو العطس.