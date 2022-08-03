النفط يهبط دون 100 دولار.. وواشنطن تنتظر قرار “أوبك”

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تراجعت أسعار النفط، اليوم، قبيل صدور بيانات إضافة إلى الذي تأمل واشنطن أن يأتي في صالحها، بالتزامن مع حالة الارتباك التي تشهدها أسواق العالم، في ظل التصعيد الحاد بين واشنطن وبكين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وهبطت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار، وانخفض خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبل ساعات من صدور البيانات المهمة إلى مستويات 93.7 بعدما نزل في وقت سابق إلى 93.45 بتراجع في حدود 1%.

بينما هبط القياسي عند مستويات دون الـ 100 دولار حيث نزل إلى مستويات 99.34 دولار بتراجع في حدود 0.9%.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعًا بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وزاد خام برنت القياسي 0.6% إلى 100.54 دولار للبرميل، وارتفع خام نايمكس الأمريكي بنحو 0.6% مسجلًا 94.42 دولار.