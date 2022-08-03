صفر وفيات..”الصحة” تُعلن تسجيل 207 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، في الإحصائية اليومية لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا من حيث الإصابات والوفيات والتعافي، أنها سجلت 207 إصابة جديدة بالفيروس، فيما رصدت تعافي 304 حالات، وبدون حالات وفاة.

وحسب إحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 810,394 حالة، من بينها 4,733 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 124 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 796,406حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,255 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.