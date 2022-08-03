الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعالميًا بنسبة 1%
جدري القرود يهدد أمريكا.. كاليفورنيا تعلن الطوارئ وتعيين منسق وطني للمرض
النفط يهبط دون 100 دولار.. وواشنطن تنتظر قرار “أوبك”
الإبل “سفينة الصحراء” ولا تحتاج إلى الظل.. معلومة خاطئة اعرف حقيقتها (فيديو)
“ساب”: 10% زيادة في صافي الدخل للنصف الأول من 2022
صفر وفيات..”الصحة” تُعلن تسجيل 207 إصابة جديدة بكورونا

أحدث الأخبار

تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعالميًا بنسبة 1%

تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعالميًا بنسبة 1%
٠١:٥٨:٣٦ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم، في المملكة تراجعًا مقارنةً بالارتفاع الذي شهدته أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 213.04 ريال، بما يعادل 56.81 دولار، وجاء سعر الجرام عيار 22 بـ 195.29 ريال/ 52.08 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم نحو 186.41 ريال/ 49.71 دولار، في حين سجل الجرام عيار 18 سعر 159.78 ريال/ 42.61 دولار.

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم بالمملكة ليصل سعر البيع إلى 6,626.25 ريال/ 1767 دولارًا، في حين بلغ سعر البيع 6630 ريالاً/ 1768 دولارًا.

وعالميًا، تراجعت العقود الآجلة بنسبة 1٪ تقريبًا بعد التعليقات المتشددة من العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي دفعت الدولار إلى الارتفاع مع احتمالية رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.9 ٪ لتصل إلى 1،774.20 دولارًا للأوقية. وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1758.12 دولار.

وكانت العقود الآجلة للمعدن الأصفر قد ارتفعت لفترة وجيزة فوق 1800 دولار يوم الثلاثاء؛ حيث أدت المخاوف بشأن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب في المملكة الذهب اليوم الذهب في السعودية سعر جرام الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
لا إصابات أو وفيات جديدة بـ”كورونا” لليوم 22

لا إصابات أو وفيات جديدة بـ”كورونا” لليوم 22

منذ 8 سنوات
دولة أوروبية جديدة تدخل قائمة «جدري القرود».. وتُسجل أول حالة إصابة

دولة أوروبية جديدة تدخل قائمة «جدري القرود».. وتُسجل أول حالة إصابة

منذ شهرين
التحقيق مع موظفين احتفلوا بفوز فريقهم داخل منشأة حكومية

التحقيق مع موظفين احتفلوا بفوز فريقهم داخل منشأة حكومية

منذ 7 سنوات
“الاقتصاد” تخطط لزيادة المخزون الغذائي وسعودة وظائف المجال التجاري

“الاقتصاد” تخطط لزيادة المخزون الغذائي وسعودة وظائف المجال التجاري

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *