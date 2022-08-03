الإبل “سفينة الصحراء” ولا تحتاج إلى الظل.. معلومة خاطئة اعرف حقيقتها (فيديو)

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شددت إدارة الإرشاد الزراعي، على ضرورة حماية الإبل من أشعة الشمس، موضحة أن تركها في أشعة الشمس يعتبر من مخالفات الرفق بالحيوان.

وقال الحساب الرسمي لإدارة الإرشاد الزراعي عبر موقع «تويتر»: «أخي المربي يُنصح بجعل مقدار كافٍ من الظل للإبل لتحميها من أشعة الشمس؛ لأن ترك الإبل تحت أشعة الشمس الحارقة بدون مظلات داخل الشبوك من الأخطاء الشائعة ويعتبر من مخالفات الرفق».

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من جانبه، أكد الطبيب البيطري، محمد فهد العصاري، أن البعض يظن أن الإبل بوصفها سفينة للصحراء، فلا تحتاج إلى الظل، لكن هذا المفهوم خاطئ، فالإبل تحتاج إلى الظل ولا يجب تركها في أشعة الشمس، مضيفًا:” لو تركنا الإبل لحالها في الشمس لوجدناها تبحث عن ظل شجرة أو نخلة”.