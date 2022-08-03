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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول على حرة بني رشيد في حائل
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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول على حرة بني رشيد في حائل

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول على حرة بني رشيد في حائل
٠١:٠٦:٤٩ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول على قريشمانه حرة بني رشيد في حائل.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف هطلت كميات كبيرة من الأمطار ما أدى إلى تدفق السيول والأودية في حرة بني رشيد أقصى جنوب غرب حائل.

فيما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

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وأوضحت أنها تنبه إلى فرصة هطول أمطار غزيرة  قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان حتى الساعة 8 مساءً, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأشارت إلى أن المركز توقع أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

وعن خريطة الحالة المطرية على المملكة اليوم، فقد توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن هناك فرصة هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية وعسير وحائل ونجران وجازان والباحة ومكة والمدينة والإمارات وعُمان، مع أجواء حارة على معظم أنحاء المملكة.

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