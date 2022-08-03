اليوم.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال
تواصل – فريق التحرير:
نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 3 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8248
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9469
دينار كويتي 12.2289
ريال عماني 9.7390
ريال قطري 1.0297
جنية إسترليني 4.5821
فرنك سويسري 3.912
وقفز الدولار الأمريكي أمام الين الياباني، بنهاية يوم أمس الثلاثاء، وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.9 في نهاية التعاملات إلى 106.31 .
وكان المؤشر قد تراجع مؤخرا بينما بدأ المستثمرون يعيدون تقييم مدى السرعة التي قد يرفع بها مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في المستقبل.
وأمام العملة اليابانية، صعد الدولار 1.2 بالمئة إلى 133.12 ين، بعد أن كان هبط في التعاملات المبكرة بفعل قلق المستثمرين حيال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.09% مقابل العملة الأمريكية إلى 6.7780 للدولار، بينما هبط الدولار الاسترالي 1.5% في أعقاب قرار البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.85% والذي جاء متماشيا مع التوقعات.