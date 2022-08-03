بعد قرار مجلس الوزراء بإنشائها.. تعرف على مهام هيئة تسويق الاستثمار

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يعتبر إنشاء هيئة تسويق الاستثمار بناءً على قرارات مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أفضل تحقيق لأهداف برنامج التحول الوطني.

نحو نمو اقتصادي مستدام وشامل

وفي وقت سابق من مساء أمس، قرر مجلس الوزراء إنشاء هيئة للتسويق الاستثمار، مؤكدًا أن القرار جاء تأكيدًا لما توليه الدولة من الاهتمام البالغ بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، لافتًا إلى بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفذت في إطار رؤية المملكة 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وجهة استثمارية جذابة في كافة القطاعات

وجاءت موافقة الحكومة على إنشاء هيئة تسويق الاستثمار، من أجل أن تكون المملكة وجهة استثمارية جذابة في كافة القطاعات، ولتحقيق عدد من المهام والأهداف، أهمها:

1 – دعم أنشطة تسويق استثمارات المملكة.

2 – إدارة منصة “استثمر في السعودية” الإلكترونية.

3 – إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارية وجذبها إلى المملكة.

4 – تشجيع ودعم الشركات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي، والمستثمر الأجنبي.

5 – إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق محليًا ودوليًا، للتعزيز من جاذبية الاستثمار في المملكة.

6 – تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات، والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار.

أول خطوة على الطريق

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الصندوق العُماني لاستثمارات البنية الأساسية “ركيزة”، عن استثمار صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 1.125 مليار ريال سعودي في البنية الأساسية، مؤكدًا أنه حصل على ما يعادل 115 مليون ريال عُماني من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

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