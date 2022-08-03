الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
المملكة تشهد أسرع نمو لسوق العمل منذ نحو 3 سنوات
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المملكة تشهد أسرع نمو لسوق العمل منذ نحو 3 سنوات

المملكة تشهد أسرع نمو لسوق العمل منذ نحو 3 سنوات
١٢:٠٤:٠٧ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجل مؤشر مديري المشتريات في المملكة، التابع لـ “S&P Global” قراءة عند 56.3 نقطة في الشهر الماضي، متراجعًا بـ0.7 نقطة مئوية عن قراءة شهر يونيو الماضي.

فيما ارتفعت مستويات التوظيف، للشهر الرابع على التوالي، بدعم من زيادة متسارعة في الطلبيات الجديدة على مختلف مجالات الأعمال.

وكذلك سجل معدل توفير فرص العمل في المملكة نموًا بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر من عام 2019، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات، حسب “العربية”.

كانت الهيئة العامة للإحصاء أعلنت، في وقت سابق، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل ارتفاعًا بمعدل 11.8% خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع الثاني من 2021.

وأوضحت – حسب “الاقتصادية” – أن السبب يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.

وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن يسجل اقتصاد المملكة نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم.

كما ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بقيمة 56.3 مليار ريال، وكذلك ارتفع عدد الشركات التقنية المالية بنسبة 37%، حسبما أعلن البنك المركزي.

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S&P Global اقتصاد المملكة الناتج المحلي الإجمالي الهيئة العامة للإحصاء مؤشر مديري المشتريات مستويات التوظيف

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