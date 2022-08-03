“بكين”: هناك صين واحدة وتايوان جزء منها.. وتتوعد برد قاس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن هناك صينًا واحدة وتايوان جزء منها، مؤكدة أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان تتعلق بسيادة الصين وسلامة أراضيها.

وأوضحت أن بكين لن تسمح بانتهاك مبدأ الصين الواحدة، وأنها ستحافظ على وحدة أراضيها وأنها تملك قدرات على تغيير أي تحرك يهدد أمنها، وسترد بشكل حازم على أي انتهاك لوحدة الأراضي الصينية، مؤكدة أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان لن تعرقل حرية الملاحة.

فيما أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يجب حل التوترات بشأن تايوان من خلال الحوار، لافتًا إلى التزامه بسياسة الصين الواحدة.

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وأعربت اليابان وروسيا وكوريا الشمالية عن قلقها من التدخل الأمريكي في الشأن الصيني، رافضًا المناورات العسكرية الصينية المقررة في مضيق تايوان.

وكشفت وزارة الدفاع التايوانية، أنها ستواجه أي تحرك ينتهك سيادة تايوان الإقليمية، مؤكدة أن الصين تمارس “حربًا نفسية” ضد تايوان، وان التدريبات الصينية انتهكت بشكل خطير سيادة تايوان.

وأشارت إلى أن الصين طلبت من الطائرات والسفن الأجنبية عدم دخول منطقة تدريباتها، ما يؤثر على التجارة الدولية، لافتة إلى أن الاستفزازات الصينية تشكل تحديًا للقانون الدولي.

وفي خطوة مفاجئة، أكد البيت الأبيض أن زيارة بيلوسي إلى تايوان تتماشى مع التزامنا بسياسة “صين واحدة”، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان.