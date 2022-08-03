الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بكل فرحة وشوق.. المعتمرون يطوفون بالكعبة بعد إزالة الحواجز الوقائية (فيديو)
“الدفاع المدني” ينبه إلى أمطار غزيرة ورياح على هذه المناطق حتى الـ8 مساءً
بعد صدور نتائج الأهلية.. 4 خطوات يستعلم بها الشخص عن استحقاقه لبرنامج حساب المواطن
لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك
بعد صدور قرار بتأسيسها.. كيف ستدعم هيئة الطرق حركة نقل الأفراد والبضائع؟
الإطاحة بـ3 مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا محال تجارية بخميس مشيط

أحدث الأخبار

بكل فرحة وشوق.. المعتمرون يطوفون بالكعبة بعد إزالة الحواجز الوقائية (فيديو)

بكل فرحة وشوق.. المعتمرون يطوفون بالكعبة بعد إزالة الحواجز الوقائية (فيديو)
١١:٣٣:٢٧ ص، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو الأجواء الإيمانية والروحانية، للمعتمرين حول الكعبة المشرفة، وذلك بعد الموافقة الكريمة برفع الحواجز الوقائية تزامنًا مع موسم العمرة.

وارتسمت على وجوه المعتمرين، في الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، الفرحة والشوق للقاء الكعبة المشرفة.

الصورة

وسبق أن أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، وذلك تزامنًا مع بدء موسم العمرة.

اقرأ أيضًا:

صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة

وأكد أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصًا مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنًا مع موسم العمرة.

الصورة

وأضاف بأن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة أيدها الله.

الصورة

ورفع الشيخ السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين، داعيًا الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم.

الكلمات الدلالية:
الحواجز الوقائية السديس العمرة الكعبة الكعبة المشرفة

مواد ذات صلة

المزيد
حفر الباطن.. إصابة وافد بطلق ناري بعد مشاجرة عنيفة في سوق الإبل

حفر الباطن.. إصابة وافد بطلق ناري بعد مشاجرة عنيفة في سوق الإبل

منذ 8 سنوات
«سيلفي» تجمع متحدث المقاومة بعدن وأحد ضباط النخبة السعودية

«سيلفي» تجمع متحدث المقاومة بعدن وأحد ضباط النخبة السعودية

منذ 7 سنوات
خبراء: رفع القبول إلى الضعف في التخصصات النوعية قرار استراتيجي (فيديو)

خبراء: رفع القبول إلى الضعف في التخصصات النوعية قرار استراتيجي (فيديو)

منذ أسبوعين
«وصلت 49 مئوية».. الأرصاد: هذه المنطقة سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة

«وصلت 49 مئوية».. الأرصاد: هذه المنطقة سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة

منذ 3 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *