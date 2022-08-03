بكل فرحة وشوق.. المعتمرون يطوفون بالكعبة بعد إزالة الحواجز الوقائية (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو الأجواء الإيمانية والروحانية، للمعتمرين حول الكعبة المشرفة، وذلك بعد الموافقة الكريمة برفع الحواجز الوقائية تزامنًا مع موسم العمرة.

وارتسمت على وجوه المعتمرين، في الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، الفرحة والشوق للقاء الكعبة المشرفة.

وسبق أن أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، وذلك تزامنًا مع بدء موسم العمرة.

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صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة

وأكد أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصًا مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنًا مع موسم العمرة.

وأضاف بأن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة أيدها الله.

ورفع الشيخ السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين، داعيًا الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم.