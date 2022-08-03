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كيف يمكن للإنسان أن يتخلص من الشعور بالقلق أو التوتر في ظل ضعوطات الحياة والعمل والعائلة؟

يوجه متخصصون نصائح حول الاهتمام بالصحة النفسية، والتحذير من تضررها على حالة الإنسان.

وفي هذه السطور، نستعرض 10 نصائح للتخلص من الشعور بالتوتر:

1- الثقة بالله

هي أهم أسباب التخلص من التوتر، حيث ينبغي على المرء الاقتناع الكامل أن كل شىء بيد الله – عز وجل – وأن الأمور ستجري على خير، وهذا يساعد في التغلب على تلك المشكلة، كما أن الحرص على أداء الفروض الدينية ستجعل الشخص متزنًا نفسيًا بشكل أفضل.

2- الثقة بالنفس

تعتبر من أهم العوامل التى تساعد على التغلب على الخوف أو مسببات القلق والتوتر، ويشمل هذا تحسين القدرة على التعامل مع المواقف، والاعتماد على النفس بشكل كامل.

3- ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء

تعد التمارين الرياضية من أفضل الوسائل المستخدمة في تقليل الإجهاد والتوتر، فهي تقلل من مستوى هرمونات التوتر في الجسم على المدى الطويل مثل الكورتيزول، كما تساعد في إطلاق الأندورفين الذي يحسن المزاج ويمنع الأرق ويعمل كمسكن طبيعي للألم.

4- أحماض أوميجا 3 الدهنية

أفادت دراسات عدة أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات أوميغا 3 قلّت لديهم أعراض القلق مقارنة مع غيرهم.

5- التقليل من الكافيين والمنبهات

الكافيين هو منبه موجود في القهوة، والشاي، والنيسكافيه، والشوكولاتة، ومشروبات الطاقة، والمياه الغازية، وتزيد الجرعات العالية منه القلق لدى بعض الناس ويختلف ذلك من شخص لأخر.

6- إدراك المشاعر وتخطي المشكلات

تعتبر مشاعر القلق والتوتر شىء طبيعى، فيجب على الإنسان ألا يفزع من تلك المشكلة، بل يجب عليه التفكير فى كيفية التغلب عليها.

وأيضا على الإنسان أن يدرك أنه لا حيلة له بالأمر، فشعورك بالقلق أو التوتر لن يؤخر ولن يقدم أى شئ، وأن الحياة ستستمر، فسيساعدك ذلك على تخطى المشكلة.

7- الابتعاد عن مسببات القلق والتوتر

يجب على الإنسان أن يحصل على قسط من الراحة، ويبتعد عن الأسباب التي تدفع إلى التوتر أو الشعور بالقلق.

8- تناول الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول والتي تمنحك فوائد صحية عديدة من ضمنها التقليل من مستوى التوتر والقلق عن طريق زيادة مستويات السيروتونين.

9- تنظيم مواعيد النوم والحصول على قسط كاف

يجب تحديد مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، لتكون إحدى العادات اليومية الثابتة، وكذلك تهيئة غرفة النوم، من خلال إظلامها، وأن تكون نظيفة، والفراش مريحًا.

10- قضاء وقت مع العائلة

تشير الدراسات إلى أن قضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء وأيضًا الأطفال يساعد في تحرير هرمون الأوكسيتوسين الذي يعتبر مسكنًا طبيعيًا للألم والإجهاد.