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يسعى العديد من الأشخاص لخسارة أوزانهم، ويقومون في سبيل ذلك باتباع نمط غذائي صحي وممارسة الرياضة، ويتساءل العديد من الأشخاص عن أفضل الطرق لحرق الدهون، بما يتناسب مع نظام حياتهم.

ونقدم لكم في السطور القادمة 10 طرق لحرق الدهون في الجسم:

1- ممارسة الرياضة

بالطبع، فإن التمارين الرياضية المكثفة والقوية تساعد على حرق الدهون بشكل كبير، كما ينصح بالقيام بالتمارين عالية الحدّة مرتين في الأسبوع، والقيام بالتمارين متوسطة الحدة باقي أيام الأسبوع.

2- تناول البروتينات

قد يكون تناول البروتين من أفضل الطرق لحرق الدهون، فهو يؤدي إلى الحد من شهية الإنسان وحرق الدهون، كما يساعد في بناء العضلات.

ينصح باستهلاك الأطعمة المليئة بالبروتينات التي تساعد على منح الإنسان الشعور بالشبع لأوقات طويلة، مثل:

البيض.

الدجاج.

اللوز.

الشوفان.

البروكلي.

اللحوم.

الكينوا.

السمك.

3- اختيار نوع الدهون بحذر

في الحقيقة ليست جميع أنواع الدهون تعد بالجيدة والصحية، بل هناك أنواع معينة من الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية، مثل:

الأفوكادو.

المكسرات.

الحبوب.

زيت جوز الهند.

زيت الزيتون.

وبالرغم من أن أنواع الطعام التي تحتوي على الدهون الصحية والمفيدة لذيذة وشهية إلا أن زيادة استهلاكها يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية في جسم الإنسان وإعاقة حرق الدهون.

4- تناول الألياف

يقوم الجسم بهضم الألياف ببطء، ممّا يجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترات أطول، ويزيد من معدل حرق الدهون خصوصًا دهون البطن، لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف.

5- تناول القهوة

يتناول العديد من الأشخاص القهوة، ولكن ربما لا يعلم البعض فائدتها من أجل خسارة الوزن وحرق الدهون، حيث تعمل القهوة على تحفيز الجهاز العصبي للإنسان، ممّا يزيد من عملية الأيض وحرق الدهون داخل الجسم.

6- استهلاك الكربوهيدرات بكميات قليلة

تركز معظم أنواع الحميات على تقليل استهلاك الكربوهيدرات من أجل زيادة حرق الدهون والسعرات الحرارية.

ويُنصح باستهلاك الكربوهيدرات من مصادر طبيعية، مثل: الشوفان وأنواع الخضار المختلفة، كما يُنصح باستهلاك الكربوهيدرات في أوقات النهار والابتعاد عن استهلاكها ليلًا.

7- الصيام المتقطع

أثبت الصيام المتقطع فاعليته في إنقاص الوزن وفقدان الدهون، وكذلك يستخدمه الرياضيون وغيرهم من أجل تثبيت الوزن عند رقم محدد.

8- شرب الماء الدافئ صباحًا

يعد شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ أحد وسائل حرق الدهون، حيث تعمل المياه على تنظيم الدورة الدموية، وإعطاء إشارة بالعمل إلى المعدة، وتساعد في حرق الدهن.

9- الابتعاد عن بعض الأطعمة الضارة

يجب على الشخص الذي يريد حرق الدهون، اختيار الأطعمة التي يتناولها، وجعلها ضمن نظام حياته بشكل مستمر، وهناك العديد من الأطعمة التي تعيق عملية حرق الدهون، ومنها:

رقائق البطاطا.

الأطعمة المقلية.

اللحوم المليئة بالدهون.

الحلويات.

الزيوت.

المشروبات الغازية.

10- تنشيط الغدة الدرقية

في حالة عدم استجابة الجسم لحرق الدهون بصورة طبيعية، قد يكون هناك خلل في عمل الغدة الدرقية، وفي هذه الحالة ينصح باستشارة طبيب مختص، وأخذ علاج لتنشيط الغدة الدرقية، التي تساعد في حرق الدهون.