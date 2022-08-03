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صاعقة رعدية تقتل وتصيب 6 من أسرة واحدة باليمن
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صاعقة رعدية تقتل وتصيب 6 من أسرة واحدة باليمن

صاعقة رعدية تقتل وتصيب 6 من أسرة واحدة باليمن
١٠:٠٢:٤٩ ص، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات

توفي وأصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، جراء حريق شب نتيجة صاعقة رعدية في أحد المنازل بمحافظة إب وسط اليمن.

ولقيت طفلتان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون، إثر صاعقة رعدية، ونشوب حريق في أحد المنازل بمنطقة المقاطن في مديرية ريف بمحافظة إب، بحسب وسائل إعلام محلية.

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وفاة 10 أشخاص بينهم 4 أطفال جراء سيول في اليمن

واندلع الحريق في منزل مواطن يدعى أمين عبدالله الرعوي، وأدى لوفاة الطفلتين أميرة و تغريد، وإصابة 3 أطفال ووالدتهم، وتم نقلهم لتلقي العلاج في أحد مشافي المحافظة، ولا يزالون بحالة حرجة.

ويشهد اليمن أمطارًا رعدية غزيرة منذ أيام، تسبب بعضها بسيول جارفة وفيضانات أدت إلى وفاة وفقدان العشرات، وألحقت السيول أضرارًا بالغة بمنازل المواطنين ومخيمات النزوح والطرقات.

كان 10 أشخاص في اليمن، بينهم 4 اطفال؛ قد توفوا جرّاء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة تتساقط على عدة مناطق.

وتوقّفت الحركة المرورية في أحياء بالعاصمة، حسبما أفاد مصدر طبي والسلطات المحلية.

وبحسب “فرانس برس”، أكد طبيب في المستشفى الجمهوري في صنعاء، أنّ الأمطار “تسبّبت في انهيار جزء من مبنى في العاصمة ما أدى إلى وفاة أربعة اطفال”. ويقع المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق في أحد الأحياء التاريخية.

الكلمات الدلالية:
السيول في اليمن اليمن حوادث السيول عاطفة رعدية

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