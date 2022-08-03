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روسيا واليابان تعلّقان على زيارة “بيلوسي” إلى تايوان: أمريكا تستفز الجميع
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روسيا واليابان تعلّقان على زيارة “بيلوسي” إلى تايوان: أمريكا تستفز الجميع

روسيا واليابان تعلّقان على زيارة “بيلوسي” إلى تايوان: أمريكا تستفز الجميع
٠٩:٤٧:٥٥ ص، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعليقًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لجزيرة تايوان، أعلنت روسيا واليابان وكوريا الشمالية أنها ضد الاستفزازات الأمريكية، وأنها تدعم الصين في الحفاظ على وحدة أراضيها.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن زيارة بيلوسي لتايوان تؤكد رغبة الولايات المتحدة في تأجيج التوتر مع الصين.

وأكدت أن الولايات المتحدة تستخدم تكنولوجيا المعلومات لأغراض هجومية، وأن للصين الحق باتخاذ أي إجراءات للرد على زيارة بيلوسي والدفاع عن سيادتها.

فيما أعربت اليابان عن قلقها من المناورات العسكرية الصينية في مضيق تايوان، لافتة إلى أن بعض المناورات سيجري داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية اليابانية.

وكشف وزير الدفاع التايواني، أن مناورات الصين قرب تايوان تظهر نواياها بتدمير السلام والأمن بالمنطقة، مشيرًا إلى اختراق ما لا يقل عن 21 مقاتلة صينية أجواء منطقة الدفاع الجوي لتايوان، ما يعني أن بكين فرضت حصارًا جويًا وبريًا على الجزيرة.

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وفي الوقت الذي تحدث فيه إعلام صيني، عن بدء معركة استعادة تايوان، أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أنها ملتزمة بمبدأ “صين واحدة”.

من ناحية أخرى، أكد جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، أن زيارة بيلوسي إلى تايوان تتوافق مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الصين تستخدم زيارة بيلوسي كذريعة لتبرير نهجها العدائي في مضيق تايوان، مشيرًا إلى أن بلاده لا تسعى إلى أزمة أو تبني سياسة قرع طبول الحرب مع الصين، مؤكدًا أن واشنطن تدعم تايوان وستدافع عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الصين اليابان تايوان روسيا زيارة بيلوسي لتايوان

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