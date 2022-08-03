كيف تحفظ حقك وتتجنب حالات نزاع العقارات بين المؤجر والمستأجر؟.. “إيجار” يدلك على الحل

تواصل – فريق التحرير

قدمت شبكة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الحل لحالات النزاع عند الاستلام والتسليم للوحدات السكنية، مؤكدة أنه يحقق درجة من الشفافية بين المؤجر والمستأجر.

وأكدت إيجار، في فيديوجراف عبر صفحتها على “تويتر”، أن إثبات حالة العقار يفيد بتجنب حالات النزاع عند التسليم للوحدات السكنية، ويحقق درجة من الشفافية بين المؤجر والمستأجر.

وأوضحت أنه يمكن إثبات حالة العقار سواء للمؤجر أو المستأجر، عن طريق الدخول عبر منصة سكني، وتعبئة النماذج الخاصة بالاستلام والتسليم.

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وسبق أن أوضحت شبكة إيجار أنه بإمكان المؤجر أو المستأجر توثيق العقد إلكترونيًا من طرف واحد، حال امتناع الطرف الآخر عن التوثيق.

وأشارت الشبكة إلى أنه يمكن للطرف الآخر رفع حالة تعاقدية “توثيق العقد من طرف واحد لامتناع الطرف الآخر من توثيق العقد إلكترونيًا ” وبذلك يتم قبول تسجيل الحالة التعاقدية.

جاء ذلك ردًا على سؤال وردها عبر صفحتها على “تويتر”، كان نصه: “كيف يوثق من طرف واحد؟ أنا المؤجر فهل يحق لي أوثق العقد دون علم المستأجر؟”.

كانت وزارة العدل أوضحت أن عقود الإيجار السابقة والقائمة واللاحقة يلزم تسجيلها في شبكة “إيجار”، لتكون منتجة لآثارها النظامية، مبينةً أن العقود السابقة المبرمة بين الأطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق الإجراءات المحددة في هذا الشأن.