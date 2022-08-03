5 علامات خطيرة قد تدل على تليف الكبد

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يعتبر الكبد من أهم أعضاء الجسم على الإطلاق، وهو مسؤول عن إزالة السموم من الدم، واستقلاب الدهون والكربوهيدرات، وإنتاج المواد الأساسية التي تسمح لأجزاء الجسم الأخرى بالعمل.

ويعد أي خلل في هذا العضو المهم مؤثر شكل حيوي على بقية أعضاء الجسم، وقد يتسبب في مشكلات صحية خطيرة، بل ومميتة.

وبحسب خبراء الصحة، فهناك علامات محددة تشير إلى وجود تليف في الكبد، وفق تقرير نشره موقع “Eat this Not that”، ونقلته “العربية”.

ومن أبرز العلامات التي قد تدل على تليف الكبد:

1- تورم الأطراف

وفقاً لعيادة كليفلاند، فإن احتباس السوائل فهو من أكثر الأعراض شيوعًا لتلف الكبد، ويعاني منه حوالي 50٪ من الأشخاص المصابين بتليف الكبد، وهو أشد أشكال أمراض الكبد، حيث يحل النسيج الندبي محل أنسجة الكبد السليمة.

ويسبب احتباس السوائل تورمًا في الذراعين أو الساقين أو البطن، ويحدث هذا عندما لا يعود الكبد قادرًا على إنتاج الألبومين، وهو بروتين يمنع السوائل من التسرب من الأوعية الدموية إلى الأنسجة.

2- اصفرار العينين/ اليرقان

اصفرار العينين أو الجلد، هو علامة أخرى شائعة لتلف الكبد، ويحدث ذلك عندما لا يتمكن الكبد على النحو الأمثل من تصفية البيليروبين، وهي مادة كيميائية طبيعية تنتجها خلايا الدم الحمراء، من الدم، ويمكن أن يتسبب ذلك في تحول لون العينين والجلد إلى اللون الأصفر.

3- البول الداكن

يعتبر البول الداكن (قد يكون برتقاليًا أو كهرمانيًا أو بنيًا)، علامة أخرى على أن الكبد التالف قد سمح للبيليروبين بالتراكم في الدم، وإذا لاحظت أن بولك أغمق من المعتاد، فمن الجيد الاتصال بطبيبك في أسرع وقت ممكن.

4- تغير البراز

قد يلاحظ بعض الأشخاص المصابين بتلف الكبد تغيرات في برازهم، وقد تكون أفتح من المعتاد، من الأصفر إلى الطين، أو حتى الرمادية أو البيضاء.

وقد يشير هذا إلى أن الكبد التالف يعاني من مشكلة في معالجة الصفراء، والتي تحول لون البراز إلى اللون البني، ويمكن أن يكون البراز العائم علامة على أن الكبد التالف لم يعد قادرًا على معالجة الدهون على النحو الأمثل.

5- آلام البطن

مثل ألم خفيف أو خفقان أو إحساس بالطعن في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل ضلوعك مباشرة، ويمكن أن يؤدي التورم الناتج عن احتباس السوائل (المعروف باسم الاستسقاء) وتضخم الطحال والكبد الناجم عن تليف الكبد إلى الشعور بعدم الراحة في البطن.